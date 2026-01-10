お買い物で100人に1人が実質タダに！タナベスポーツ「記念イベント」

タナベスポーツから、アンバサダーを務めるお笑い芸人・なかやまきんに君のPR動画反響を記念した還元イベント「100人に1人が実質タダ」キャンペーンがを2026年1月9日より開催中です。

雪山にタンクトップ姿で登場する衝撃的な動画の好評を受け、スキーシーズン本番に向けた太っ腹な企画が登場。

タナベスポーツ「100人に1人が実質タダ」キャンペーン

開催期間：2026年1月9日(金) 17:00〜1月15日(木) 13:00

対象店舗：タナベスポーツオンライン本店

内容：期間中の購入者100人に1人の割合で、購入金額を全額ポイント還元（上限10万円税込）。

YouTube「タナベスポーツチャンネル」にて公開中のPR動画が大きな反響を呼んでいます。

なかやまきんに君がタンクトップ姿で雪山に登場し、ほぼ未経験の状態からスキーに挑戦。

持ち前の身体能力で中級コースを走破する姿や、随所に炸裂するギャグが話題となり、多くの注目を集めました。

この反響を祝し、購入者の100人に1人が実質タダになる還元イベントが企画されました。

その日の購入者が100人いれば1人、1000人いれば10人が当選する仕組み。

ハイシーズンへの突入時期と重なり、スキー用品を揃える絶好の機会となります。

話題のPR動画とプライベートブランド「nnoum(ノアム)」

公開された動画では、タナベスポーツのプライベートブランド「nnoum(ノアム)」を着用して滑走。

動画リンク：https://youtu.be/eviDd4g316U?si=6X0MhfSd-I6-oB5P

アンバサダー効果により、「nnoum(ノアム)」の売上も昨年比で倍近くに伸長。

同ブランドは、タナベスポーツの61年以上の知見が詰め込まれた高コスパブランドです。

耐水圧20,000mmH2O、4WAYストレッチなどのハイスペック素材を採用しつつ、親しみやすい価格を実現。

メンズ、レディース、ジュニアと幅広いラインナップを展開。

サイズ調整機能も充実しており、老若男女問わずウィンタースポーツを楽しめます。

なかやまきんに君 インタビュー

今回のスキー挑戦やウェアの着用感について、なかやまきんに君は以下のように語ってくださいました。

雪山でタンクトップは正直キツかったですが(笑)、初めてに感じるくらい超久々のスキーを全力で楽しませていただきました！

普段のトレーニングでは使わない筋肉も刺激されて、まさに“全身パワー”のスポーツですね。

スキーもお笑いも、滑る時は気持ちよくスベりたいですね！

パワー

nnoum(ノアム)のスキーウェアは実際に着てみるととても動きやすく、タンクトップのままかと勘違いするほど快適でした。

寒さも全く気にならず、滑りにしっかり集中できました！

nnoum(ノアム)を着ることでゲレンデでも思いっきり“パワー！”が出せました！

これから雪山に行く人は、ぜひタンクトップではなくnnoum(ノアム)を着てみてください

タナベスポーツ「100人に1人が実質タダ キャンペーン」の紹介でした。

