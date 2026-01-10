毎日1億5000万人以上が利用するゲーム・プラットフォーム「Roblox（ロブロックス）」。ユーザーはゲームで遊ぶだけでなく、誰でもゲームのクリエイターになることができる。

【映像】Roblox内で起きている性被害

中には、何十億円も稼ぐクリエイターもいるそうだが、親とみられるアカウントの“ある投稿”が注目を集めた。「息子のゲーム依存がひどくなってきている。ロブロックスを解禁したら、ロブロックスばかりやっている。ipadの時間制限が来たら、ゲームできないなら習い事には行かないとキレている」（Xより）。

この投稿に対して、ネットでは「うちもロブロ中毒だけど手は打てていない」「制限つけるかどうか悩んでいる」と、Robloxへの依存「ロブロ中毒」を心配する声が多数あがった。

また、利用者のおよそ3人に1人が13歳未満の子どもで、チャットでやり取りできることから、子どもが性被害に遭う危険性も…。子どもを守るためにどんな対策が必要なのか。専門家、ユーザーと共に『ABEMA Prime』で考えた。

■Robloxの魅力とは？

ガジェットライターの武者良太氏はRobloxの流行について「エグいくらい流行っている。日本だと小学生の子たちに人気だ」といい、「個人的にはマインクラフトをも超えたと思っている」と語る。

Robloxの仕組みについては「ゲーム版YouTubeと言われる。既にあるゲームを楽しむこともできるし、自分たちで作ったゲームを公開して人気になればリターンがある」と説明する。収益構造については、「アバターアイテムの販売に加え、ゲームの滞在時間やアクセス数に応じた収益が得られる」。

また、コミュニケーション機能も充実しており、「友達と合流しやすい仕掛けや、テキストチャット、ボイスチャットなど、コミュニケーションしやすいハイレベルな機能が揃っている」と述べた。

他のゲームと比べ、抜きん出て流行っている理由は何なのか。「古いスマートフォンでも遊べるため、親が買い替えた古い端末を子どもに渡して遊ばせることができる」。

YouTubeでRoblox関連の動画を投稿する重課金ユーザーのりりちよ氏は「無料ですぐにアカウントを作って遊べる」と話す。ゲーム制作も中学生がメインで行えるほどハードルが低く、「基盤は大体1週間、視聴者に遊んでもらうまで1カ月ほどで作れた」という。

■性被害の現状

一方で、問題となっているのが、性被害だ。武者氏は「子どもたちとのロールプレイを楽しめる場所で、先生役の大人が子どもたちに対して大人っぽい振る舞いや下ネタを言い、気を引いて仲良くなったら外部のDiscord（ディスコード）に誘導する」といった現状を語る。

りりちよ氏も「マップ内で男の人が女の人にナンパをしているのを見たことがある。別の場所に誘導しようとしているようだった」と明かした。

こうした事態を受け、トルコ、イラク、ロシア、中国などの国々ではアクセスブロックによる規制が行われている。Roblox側も未成年者保護策を講じており、アカウント作成時の顔認証によってAIが年齢を判別し、年齢層ごとにグループ分けをして接触を防ぐ試みを行っている。また、異なる年齢層が会話をするには現実世界でQRコードを交換する必要があるなどの制限も設けている。

規制について、武者氏は「Robloxはすごい頑張っているが、問題視する国や大人の増加に追いつけていない」「子どもたちが年齢確認を避けるために大人のアカウントを取ろうとするいたちごっこの状態もある。親も含め全員が危険性を理解しなければならない」と述べた。

■「まずは家庭内で制限を設け、子どもに寄り添ってゲームの理解を」

今後の規制のあり方について、りりちよ氏は「いきなり禁止すると子どもが反発して別の場所で遊んでしまう。まずは家庭内で制限を設け、子どもに寄り添ってゲームの中身を理解することが大切だ」との考えを示す。

また、「ロシアがRobloxをブロックした際、子どもたちが国を捨てたいと言い出したという話がある。大人たちの考えだけで安易に否定すると大変なことになる」と続けた。

実業家の岸谷蘭丸氏は「広まったものを完全に規制するのはハレーションが起こるが、大人からの性的犯罪は最も厳しく取り締まるべきだ。自分も子どもには一定の年齢まで禁止したいと考えるタイプだが、子どもの気持ちもわかる」との見方を示した。

（『ABEMA Prime』より）