元AKB48でタレント・実業家の板野友美（34歳）が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。貫禄たっぷりなステージングに「スタイル抜群」「ちょっとこんなママさんスゴいな…」などと反響が寄せられた。

【映像】板野友美、貫禄たっぷりのランウェイ姿（全身姿あり）

板野は爽やかな白のシースルートップスに、ラメがあしらわれた黒のフリルスカートを合わせたコーディネートで登場。シースルートップスからはほっそりとしたウエストが確認でき、「スタイル抜群」など驚きの声が上がった。

観客に手を振りながら笑顔でランウェイを歩くと、トップではキュートにウインクを披露。板野が所属していたAKB48は昨年結成20周年を迎えたが、同グループ1期生である板野の変わらぬキュートな姿に「ちょっとこんなママさんスゴいな…」「キレイでかわいい！」などと反響が寄せられた。

板野は1991年7月3日生まれの神奈川県出身。アイドルグループ・AKB48の初期メンバーで愛称は“ともちん”。“神7”のひとりとして人気を博し、13年8月に多くのファンに惜しまれつつグループを卒業した。21年1月、プロ野球選手の高橋奎二と結婚を発表し、21年10月に女児を出産。同年、自身がディレクションするライフスタイルブランド『Rosy luce』を立ち上げた。

「TGC しずおか 2026」のテーマは「Shining New Chapter」で、「ともに輝かせる、新たな物語のはじまり」をコンセプトに、SDGsを軸とした「私たち」が未来を創る共創のメッセージが込められている。様々なタレントがランウェイを歩いた他、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはハリー杉山、竹内由恵フリーアナウンサー。

（SDGs推進 TGC しずおか 2026 / ABEMA SPECIALチャンネルより）