事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。各地の中高生による「いじめ暴行」動画がネットで拡散し論議を呼んでいる件をめぐり、「いじめた人間が間違いなく悪い」と明言した。

SNS上では今月初めごろ、トイレ内で複数の男子生徒らが笑いながら見る中、1人の生徒が、無抵抗の生徒に対し、便所の前で顔面にパンチを入れたり、右ハイキックをしたりするなどの「暴行」動画が、栃木県内の高校名とともに一部告発系Xアカウントなどに投稿され、一気に拡散。怒りの声などが沸き起こる事態になった。

この件で栃木県教育委員会が会見し、被害生徒らに対し謝罪。「同様の行為を繰り返さないよう指導していく」などとした。当該高校も、動画の生徒は自校に在籍していると認め、6日には福田富一自治が会見で「動画を視聴し絶句した」と話すなどした。

その後も大分県や熊本県の中学生が、被害者生徒に凄惨な暴行を加えているとみられる動画が告発系アカウントなどに投稿されて拡散し、怒りの声がネット上で沸き起こるとともに、教育委員会などが動き出す事態になっている。

猪狩は、栃木県の高校における暴行動画投稿をめぐり、警察が異例の早さで対応したことなどを報じた、毎日新聞のネット記事を添付。「皮肉にも“SNS炎上を経て異例の早さで対応”と誰もが分かる即効性がまた証明されてしまいましたね。今回の動画を見ましたが後頭部を蹴ってますし下手したら死んでます」と書き出した。

そして「学校に相談してうやむやにされたり、名ばかりの調査で解決までに時間がかかる間に、更にいじめが加速してしまい大切な命が失われる可能性もありますし、誰にも頼れずにいじめが原因で自ら命を絶った子たちも大勢います。私は私刑が必要ないくらい学校や警察が即座に動いていじめた人間を犯罪者として法律で裁く仕組みが必要だと思います。この仕組みができるまではSNSで炎上して被害者を救済する流れは、いくら私刑反対派が声を上げようが無くならないと思います。社会全体で素早く犯罪者を法的に厳罰に処して、被害者を救済する方向に向かっていければ、私刑なんて必要なくなる正常な社会になると思っています」と述べた。

さらに「法的に処罰されて犯罪者が退学になろうが就職困難になろうが、被害者からしたら知ったこっちゃないです。いじめた人間が間違いなく悪いです。いじめは犯罪ですし、いじめた人間は犯罪者です」と強い語調でつづった。