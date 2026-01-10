「本当にパパにそっくり」イケメン芸人、娘との2ショット公開も“どいて”「お父さんってそんなもん」
お笑いコンビ・ライセンスの藤原一裕さんは1月9日、自身のInstagramを更新。娘とのツーショットを披露しました。
【写真】藤原一裕＆娘のツーショット
ファンからは、「可愛い」「フォー」「やられてますが、どこか嬉しそう お父さんってそんなもんですよね」「一緒のお顔」「本当にパパにそっくりですね」「どいて。に笑いました」「どいてと言いながら嬉しいパパさん」との声が集まりました。
(文:中村 凪)
「どいてと言いながら嬉しいパパさん」藤原さんは「、、、どいて」「#父と娘」とつづり、1枚の写真を投稿。自宅と思われるリビングで撮影した娘とのツーショットです。ソファに座っている藤原さんの上に幼い娘が立ち、人差し指を天井に向かって突き上げています。部屋着の上にプリンセス風のドレスを着ており、遊んでいる最中の様子です。藤原さんは少し困ったような表情をしつつ、口元には隠しきれないうれしそうな笑みが浮かんでいます。
父の顔で遊ぶ娘との親子ショット6日には「昼寝させてくれん」と、娘が藤原さんの顔で遊ぶ様子を公開。ファンからは、「幸せな一コマ」「可愛い」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
