NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の出演者トークショーが10日に大阪市のNHK大阪ホールで行われ、主演の仲野太賀（32、小一郎役・のちの豊臣秀長）、池松壮亮（35、藤吉郎役・のちの豊臣秀吉）が参加した。同地は大阪城の敷地に隣接するホール。天下統一を果たした縁のある地に「豊臣兄弟」が“凱旋”し、会場のファンを楽しませた。

会場には2人で手をつないで登場する“サプライズ”。仲野は「基本的にはそういう形でやらせてもらってます」と仲良しぶりをアピールした。

そんな2人が似ているところを聞かれると、仲野は「背格好も一緒だし、好きなものも。自分が気に入ってる帽子を地方ロケにかぶっていった。エレベーターが開いたら同じ帽子かぶってた。そんなことはざらにある」と告白。私生活でも兄弟のように息がぴったりだという。

また、池松も「初めての映画館に行ったら、満席の目の前に小一郎（仲野）がいて。初めての映画館で満席ですよ？ポップコーン食べさせてあげました」と笑い、後ろから頭をぐしゃぐしゃにされた仲野は「やべえファンいるわ、と思ったら。藤吉郎（池松）いるー！と思って」と振り返って、会場からも笑いが漏れていた。

初回放送の4日には、ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が美濃の戦国武将・斎藤義龍役でサプライズ大河初出演。織田信長役の小栗旬（43）も圧倒的な存在感で反響を呼んだ。また、7日には出演者の追加発表もあり、菅田将暉（32）が名軍師・竹中半兵衛役でレギュラー出演することも決まっている。