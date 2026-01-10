NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の出演者トークショーが10日に大阪市のNHK大阪ホールで行われ、主演の仲野太賀（32、小一郎役・のちの豊臣秀長）、池松壮亮（35、藤吉郎役・のちの豊臣秀吉）が参加した。同地は大阪城の敷地に隣接するホール。天下統一を果たした縁のある地に「豊臣兄弟」が“凱旋”し、会場のファンを楽しませた。

会場には2人で手をつないで登場する“サプライズ”。仲野は「基本的にはそういう形でやらせてもらってます」と仲良しぶりをアピールした。

トークショーでは池松が「初めて話すことなんですけど」と切り出る一幕もあった。大河ドラマのオファーに「正直、1年半の時間がかかる。とっても光栄なことだけど。映画中心に活動してきて、1年半を大河にお預けするのは無理じゃないかと思って」と、当初は乗り気ではなかったという。

ところが「入院していた父に電話したら、見たことがないぐらい喜んで」と回想。「なんとか見たいと…わが息子が秀吉を演じるのを見たいと言ってくれた。それが衝撃的で」と、父の一言が最終的には決め手になったと明かした。

池永は父について「全部見て感想くれるんですけど、それで考えが180度変わって。自分がやるべきじゃないかと勝手に感じた」とオファーを受けた経緯を明かし、秀吉としての撮影に「とても幸せです」と語っていた。

初回放送の4日には、ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が美濃の戦国武将・斎藤義龍役でサプライズ大河初出演。織田信長役の小栗旬（43）も圧倒的な存在感で反響を呼んだ。また、7日には出演者の追加発表もあり、菅田将暉（32）が名軍師・竹中半兵衛役でレギュラー出演することも決まっている。