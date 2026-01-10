NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の出演者トークショーが10日に大阪市のNHK大阪ホールで行われ、主演の仲野太賀（32、小一郎役・のちの豊臣秀長）、池松壮亮（35、藤吉郎役・のちの豊臣秀吉）が参加した。同地は大阪城の敷地に隣接するホール。天下統一を果たした縁のある地に「豊臣兄弟」が“凱旋”し、会場のファンを楽しませた。

約1100人のファンが待つ会場へ、2人で手をつないで登場する“サプライズ”を見せた。定員よりも多くの応募があり、会場は満員。仲野は「基本的にはそういう形でやらせてもらってます」とファンに仲良しぶりをアピールした。

途中、幼児の泣き声がホールに響いたが、仲野は「大丈夫か？大丈夫そう？もうやめとくか？」と優しく声をかけ、会場を笑わせた。

また、池松は「大阪の皆さんは秀吉のことが大好きだとうかがいました。今日覚悟してきたんですけど、温かく迎えていただきました。頑張って演じます。ダメだったらお問い合わせください」と言って、会場がドッと沸いた。

大阪でやりたいことを聞かれた仲野は「大阪城の天守閣で大打ち上げ。大阪の人もタダで入っていい！」とリップサービス。さらに「せっかく来てくれたから、全部バラしましょうか、2話で何がおこるか。あ、イヤ？」など、会場の大河ファンのハートをグッとつかむなど大盛況のうちに終わった。

初回放送の4日には、ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が美濃の戦国武将・斎藤義龍役でサプライズ大河初出演。織田信長役の小栗旬（43）も圧倒的な存在感で反響を呼んだ。また、7日には出演者の追加発表もあり、菅田将暉（32）が名軍師・竹中半兵衛役でレギュラー出演することも決まっている。