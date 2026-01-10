11日に「大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA」が放送される

NPB12球団のスター選手が大阪城ホールに一挙集結し、普段は見ることができない競技で激闘を繰り広げる「超プロ野球 ULTRA」が11日午後2時から、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送される。今回は「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルした。

「交流戦上位6チーム独占」「オールスター全勝」「ソフトバンクによる日本シリーズ制覇」と“3冠”を達成したパ・リーグが強さを見せるのか。それとも、セ・リーグが雪辱を果たすのか。球団の垣根を越え、一致団結し、リーグの威信をかけてULTRAの栄冠を目指す。

参加者は今季、首位打者、最高出塁率の打撃2冠に輝いた広島・小園海斗内野手、オールスターでMVPを獲得した日本ハム・清宮幸太郎内野手、ルーキーながらベストナインを受賞するなど大活躍した楽天・宗山塁内野手ら、注目選手による競演が実現。MCは5年連続でお笑いコンビ「爆笑問題」と鷲見玲奈さんが担当。パネリストに陣内智則さんと村重杏奈さん、競技解説には赤星憲広さんを迎える。

さらにセ・リーグ監督をお笑いコンビ「バッテリィズ」、パ・リーグ監督を河合郁人さんとやす子さんが務め、フィールドから大会を盛り上げる。

オープニングを飾るのは、人気アイドルグループ「CANDY TUNE」。大ヒット曲「倍倍 FIGHT!」でスタートすると、清宮や小園もステージに登場し、一緒にダンスを披露する一幕も。豪華メンバーによるシーズンオフの真剣勝負を制するのはどちらのリーグだろうか。（Full-Count編集部）