しなこ、初「TGCしずおか」に歓喜 キレキレダンスで盛り上げる【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】クリエイターのしなこが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】29歳カリスマ、人気キャラクターとステージに登場
しなこはパープルとピンクを基調とした衣装でしなコーンと一緒に登場。MVの再生回数が4000万回を突破している「しなこワールド」でキレキレのダンスを披露した。
MCでは「『しなこちゃん』って聞こえました。めっちゃ嬉しかったです」とにっこり。「TGCしずおか」に初めて出演したしなこは前日にグルメなども楽しんだことを明かし「静岡の人ってめっちゃ優しいですね」と話していた。「ユニコーンパーティー」では観客と一緒に踊り「みんなと盛り上がれて嬉しなこでした」と会場を後にした。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
M1.しなこワールド
M2.ユニコーンパーティー
【Not Sponsored 記事】
