ＮＨＫ連続テレビ小説『ばけばけ』で雨清水三之丞を演じる板垣李光人が、同ドラマで母親を演じた北川景子とのツーショットを公開した。

板垣は１０日までに更新したＳＮＳで「今週のばけばけもありがとうございました」と視聴者に感謝の言葉。「雨清水家を縛り付けていたなにかは、するすると解けていきました トキとヘブンも晴れて家族となりましたが、タエと三之丞も、ようやく本当に家族となったような感覚です 皆さま、あたたかく見守ってくださりありがとうございます 自分にとっても大切で大好きなシーンになりました」と９日に放送された第７０話について記した。

板垣はまた「そして記憶がぽっかりと抜け落ちるほど思いが込み上げてきたのは、タエを通してたくさんいただいた北川さんからの愛のおかげです もちろん、高石さんはじめとしたあの空間にいた皆さんも 引き続きばけばけを、雨清水家を何卒！」と投稿した。

ドラマファンから「ステキな回でした サンノジョー様 おタエ様 見目麗しい親子 応援しています」「三之丞さまの、心からの笑顔を、初めて見た気がしました。本当に涙と感動の素敵な回でした。これから、また大変なこともあるかも知れませんが、三之丞さまとタエさまの笑顔が増えるといいなと思います」などと感動の声が多く届いた。