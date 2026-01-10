お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史（33）と町田和樹（33）が9日配信のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（後10・00）にゲスト出演。町田が本気で結婚したかった女優を実名告白した。

この日は「エバースの今後を考える」をテーマにトークを展開。本気で芸能人と結婚したいと思っているという町田。「見た目がカッコよくなくて芸能人と結婚している芸人は、コンビのブレーン担当。ブレーンではなく、結婚できている芸人は見た目がカッコイイ」と分析した。

それでも町田は「僕はブレーンでもないし、カッコよくもないけど、芸能人と結婚したい」とコメントを残すと、平成ノブシコブシ・吉村崇は「無理じゃん！」と一刀両断。これにも町田は「そこを切り拓こうとしてるんです」と反論した。

町田は女性トラブルを避けるためにSNSなどをやっていないため「直接、現場で声をかけていくしかない」という。

すると、共演者のアルコ＆ピース・平子祐希から「この人いけたらいいなという人はいるの？」と質問を投げた。町田は「波瑠さん」と即答で実名告白した。

スタジオから驚きの声が上がった。さらに「波瑠さんとかは“連絡先教えてください”なんてしばらく言われてないと思う。意表を突いてやろうかなと思う」と言及した。

波瑠は、25年12月23日に俳優の高杉真宙との結婚を発表した。