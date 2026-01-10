女優・萬田久子（６７）が１０日、カンテレ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」に出演。事実婚パートナーとの思い出などを語った。

萬田の事実婚パートナーで、有名ファッションブランドの代表取締役社長兼ＣＥＯだったＳさんは、２０１１年８月、６０歳で亡くなった。

ハイヒール・モモコが「パートナーさんがいらっしゃった、事実婚の…」と水を向けると、萬田は「３０何年一緒だったんですけどね」と話した。Ｓさんはスキルス性胃がんで闘病しており、「余命３カ月、って言われて。１カ月ぐらい意識不明やったんです。その１カ月は病院で絆ができました」と振り返った。

萬田は妻子がいたＳさんとの間に、１９８７年、米ニューヨークで男児を出産。２９歳で未婚の母となった。８８年から同居し、９４年にＳさんが妻と離婚してからも籍を入れないまま、夫婦として暮らした。

「ニューヨークで出産して。その時はけっこう週刊誌に書かれました」。当初は「女優もやめたつもりで」渡米したが、「子育てがつまんなかったわけじゃないけど、ウズウズしてきてね。１年ぐらいで（日本に戻った）。子供ニューヨークに置いて。母親をニューヨークに呼んで。（母が）初めてのニューヨーク、パスポート取ってくれて。お母さん５８だった。ベビーシッターを（やってもらった）」と笑顔で振り返った。