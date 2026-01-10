元ロッテ捕手の里崎智也氏（49）が、9日深夜放送のテレビ朝日系「オフレコスポーツ」（土曜深夜2・43）に出演。イチロー氏（52＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）の2006年WBCでの秘話を紹介した。

大谷翔平（現ドジャース）が前回2023年のWBCで米国との決勝戦を前に「憧れるのをやめましょう」の名セリフでチームを鼓舞し、侍ジャパンを世界一に導いたが、里崎氏は「イチローさんも『憧れるのをやめましょう』って言ってたんです」と紹介した。

2006年大会で第2ラウンドに進んだ際、初戦の米国戦を迎え「アメリカっていうだけでビビったら困ると。『アメリカ代表、たいしたことない。同じ人間や。別に気後れすることもないし臆することもないから、あんなのたいしたことないから全然いけるぞ』って」と怖じ気づかないように他の選手にイチロー氏が声かけしていたという。

そして「それを証明するためにアメリカ戦、イチローさん1番バッターでいきなり先頭打者ホームランです」と見事に結果で示したと振り返り「打った後、帰ってきて、『な！たいしたことないやろ』って言ってました。それで一気に『うぉー』ってなった」とチームが盛り上がったと回想。アプローチこそ違うものの大谷と「同じような事を言っていた」と明かした。

MCの近藤千尋からイチローの人柄について尋ねられた里崎氏は「チームメートと接すると、良いお兄ちゃん。気さくだし話しかけてくれるし、和気あいあいとしょうもないこと言い合うし」と紹介。さらに「あれだけすごかったら『もっとこうした方がいいよ』とか、『こういうやり方いいよ』って押しつけがちじゃないですか。『それちょっと間違ってると思うよ』とか。あえて否定しない。否定されたこと1回もない。『そういうやり方もありなんだな』って」と自身の考えを押しつけてくることもないと語った。

そして「僕らはイチローさんを上に見過ぎるところもあるけど、自分から目線下げてくれて」と語り「前回2023年で言うとダルビッシュみたいな。自分から下がっていって皆と仲良くしていく存在がいるのはチームとしては大きかったですね」と懐かしんだ。