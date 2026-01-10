神戸阪急にて開催「みんなのガレット博覧会」～2026神戸ガレット・デ・ロワ～

新年を祝うフランスの伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」をはじめ、人気のパティスリーや、ブーランジェリーが手がけた、丸くて平たいお菓子が大集合！焼きたてガレット・デ・ロワに、ガレット・デ・ロワの手作り体験など、甘い誘惑が溢れる「みんなのガレット博覧会2026」は、2026年1月9日(金)～12日(月)神戸阪急本館9階催場にて開催。

「みんなのガレット博覧会」～2026神戸ガレット・デ・ロワ～

開会式と「ガレット・デ・ロワ」「クーロンヌ・デ・ロワ」コンテストの表彰式が同時に開催されました。

特大サイズのふるまいガレット

会場でも圧巻の存在感の、特大サイズの「ガレット・デ・ロワ」は、切り分けられて、ふるまいガレットとして、来場者に振る舞われました。(ふるまいガレットは、1月9日のみの配布)

実演販売「バウムクレープ」（メープルシュガー・ミルクジャム）

出来たての美味しさを味わえる実演コーナーも充実！「ユーハイム」といえば”バウムクーヘン”！大人気のバウムクーヘンの生地で作る、クレープが会場で食べられちゃいます。もっちり食感のクレープは食べると思わず笑みが溢れます。

実演販売「神戸牛のミートパイ」

会場内で焼きあげる「神戸牛のミートパイ」サクサクサクのパイ生地の中には、旨味溢れる神戸牛の贅沢フィリングが。会場での食べ歩きや、お土産にもぴったり。

実演販売「焼きたてガレット・デ・ロワ」

1日6回実演販売にて提供される、「焼きたてガレット・デ・ロワ」。

焼きあがり時間前になると、整理券が配布され、焼きたてのガレット・デ・ロワを購入する事ができます。ザクッと食べ応えのあるパイ生地に、たっぷりのアーモンドクリームが後をひく美味しさです。

実演販売「手作りストロープワッフル」

生地もキャラメルも全部手作り！生地から焼き上げるストロープワッフル。普段目にするストロープワッフルは硬いのですが、こちらは焼きたてなのでフニャフニャで、中にはたっぷりの濃厚なシナモンキャラメルをサンド。表面サクッととろけるような食感。

神戸阪急 本館9階催場

兵庫県神戸市中央区小野柄通8丁目1番8号

2026年1月9日（金）～12日（月・祝）

午前10時～午後8時

※最終日は午後5時終了