元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）が9日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。金髪にしようとしていたことを明かした。

サバンナの高橋茂雄は「良純さんも一茂さんも僕もみんな誕生日」と、石原良純、一茂と今月誕生日を迎えることにふれた。26日に還暦を迎える一茂に、高嶋ちさ子は「何かするの？」と質問。一茂は「なにもしないです」と答えた。

高橋は「なんか、金髪にするとか前おっしゃって…？」と思い返すと、一茂は「やめた」と即答。「ちさ子ちゃんが反対したんだよね？それでやめた」と明かした。「やめなって言われたから。やっぱり人の意見に逆らうと損するじゃん」と説明した。

ちさ子は「金髪でかっこいい人と、小汚くなる人いるから」とぶっちゃけ。一茂は「小汚くなっちゃうの？」と聞き返し、「カズレーザーに相談したら『絶対いいですよ』って言っててくれたよ。あいつ」と語った。

ただ、ちさ子は「（一茂は）小汚くなるパターンなの」とバッサリ意見を述べた。一茂は「でももうやめた。聞いてると大変そう。あと、金髪のあとに生えてくるのが黒い髪だったらいいのよ。俺もう白髪が入ってるから、金髪のあとの白髪ってかっこ悪いじゃん」と語った。

ちさ子は「だから言ってるじゃん。小汚くなるって」と話すと、一茂は「だからか」と納得した。