まさかの“ジムニー顔”！

MDNマドンナは、2025年12月5日から7日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー関西2025（大阪モーターショー2025）」において、「ジブリイ プレシャス」を出展しました。

ベースとなっているのは、スズキの軽ワンボックス「エブリイ」ですが、どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これジムニー顔の「斬新エブリイ」です！（30枚以上）

最大の特徴は、フロントマスクをスズキ「ジムニー」へと大胆にスワップしている点です。ジムニーの象徴ともいえる愛らしい丸目のヘッドライトや、無骨な5スロットグリルを忠実に再現。

トレンドのアースカラーをまとったボディに、30mmのリフトアップと14インチのブロックタイヤを組み合わせることで、軽自動車の枠を超えたタフなオフロードスタイルへと変貌を遂げています。

後部にはヒッチメンバーが装着されており、カーゴを取り付けることで積載能力をさらに向上させることが可能です。また、テールランプにはヴァレンティ製を採用しているほか、オリジナルのデカールによってサイドビューを引き締めました。

落ち着いたブラウンでまとめられたインテリアには、大人2人がゆったりと横になれるフルフラットなベッドキットを装備。その下には便利な左右分割式の収納スペースも確保されており、実用性を備えながらも、ゆとりを感じさせるくつろぎの空間が広がります。

車両後部には、リアテーブルやフリップダウンモニター、天井吊り下げ式のマルチクーラーが搭載され、利便性と快適性を高めています。さらに、車内の様子を確認できる見守りカメラも備わっており、ペットとともに旅行を楽しむユーザーに配慮した設計としました。

これらの電装品を稼働させるのは、外部電源ソケットを備えた大容量ポータブルバッテリーで、走行中の充電も可能です。そのほか、静粛性や温度管理に寄与するデッドニング加工や断熱加工も施されています。

ジブリイ プレシャスについて、MDNマドンナの担当者は次のように話します。

「ジブリイ プレシャスは、ペットとの旅行を楽しみたい方に向けて企画しました。最大のポイントは、天井吊り下げ式のマルチクーラーです。

最近は、大容量ポータブルバッテリーで家庭用エアコンを動かすキャンピングカーも増えていますが、軽自動車のサイズ感ではスペースを圧迫してしまうことが課題でした。

そこで本モデルでは、12Vの業務用エアコンを天井に吊り下げることで、スペースの有効利用を図っています。

このエアコンと車内見守りカメラをあわせて活用することで、夏場でも快適かつ安全な車中泊を、ペットとともに楽しんでいただけると思います」

※ ※ ※

MDNマドンナでは、業界初となる跳ね上げ式両側2段ベッドを採用した「FCスリーパー」や、釣り愛好家に向けた機能性重視の「時合（じあい）」など、トヨタ「ハイエース」をベースとした個性的なキャンピングカーを数多くリリースしています。

今回出展されたジブリイ プレシャスも、同社らしい独創的な1台として、来場者から多くの注目を集めていました。