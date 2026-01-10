¡Ö¤¨¡©¸¶·¿Î±¤á¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×²þÌ¾ÁûÆ°¤«¤é33Ç¯¡¢¸µà¿·²ÃÀªÂç¼þá¾×·â¤Î¸½ºß¤ËÈ¿¶Á!¡Ö¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç²á¤®¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!¡×
¶âÈ±¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡ª¤¢¤Îº¢¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¦¥¨¥¤¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸µà¿·²ÃÀªÂç¼þá¤³¤ÈºäËÜ°ìÀ¸¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖKona¡Çs Coffee¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¡³°¸«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤¯¼¼Æâ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖBBQ¥Ù¡¼¥³¥ó¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤¿¡£·ë¹½¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Â¾¤Ë¤â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¶âÈ±¤ÇÃ»È±¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢»°³Ñ¶Ú¡¢¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤ò¼«Ëýµ¤¤ËÈäÏª¡£ÌÜ¸µ¤Ïà¿·²ÃÀªÂç¼þá¤Îº¢¤ÎÌÌ±Æ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¶ÚÆù¼Á¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤«¤é¤Ï¡¢ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤ÂÎ³Ê¤Ë¡£
¡¡¶Ã¤¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡©¸¶·¿Î±¤á¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÁ°¤ÏËÜÅö¤ÎÌ¾Á°¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤À¤¤¤Ö¤«¤ï¤Ã¤È¤ë¤Ê¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç²á¤®¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ºäËÜ¤Ï93Ç¯¤Ëà¿·²ÃÀªÂç¼þá¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢20Æü¸å¤Ë¸½ºß¤ÎºäËÜ°ìÀ¸¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£