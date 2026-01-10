¡Ú¹â¹»¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò¡Û·è¾¡¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¡¡¶âÍö²ñ¤¬¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®À©¤¹¤ë¡¡½¢¼Â¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²÷¾¡
¡þÂè78²óÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢ ½à·è¾¡(10Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¹â¹»ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢¤Î½÷»Ò·è¾¡¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½÷²¦¡¦¶âÍö²ñ(Âçºå)¤Ï¡¢½Õ¹âÍ¥¾¡Îò¤ò»ý¤ÄÌ¾Ìç¡¦Åì¶å½£Î¶Ã«(ÂçÊ¬)¤È½à·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¡£ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤È¡¢¶âÍö²ñ¤ÏÀè¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â16-14¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¤·¡¢Ì¾ÌçÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦½¢¼Â(²¬»³)¤Ï¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Âçºå¹ñºÝ(Âçºå)¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤ÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¢¼Â¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤É¤ò·è¤áÀè¼è¡£Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï½¢¼Â¤¬Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê25-19¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï25-18¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½à·è¾¡·ë²Ì
¶âÍö²ñ(Âçºå)3-2Åì¶å½£Î¶Ã«(ÂçÊ¬)
(23-25¡¢25-17¡¢18-25¡¢25-22¡¢16-14¡Ë
(25-23¡¢25-19¡¢25-18¡Ë