元HKT48でタレントの村重杏奈が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。鍛え抜かれたウエスト露わな大胆衣装でランウェイを闊歩すると、「キレイなお腹」「美しい」などの反響が寄せられた。

【映像】村重、ドキッとする衣装から覗かせる“美しいウエスト”

「TGCしずおか サステナ STAGE」の「AMBERGLEAM」ブロックに登場した村重は、幾何学模様のスイムウェアに、ベージュのシャツとパンツを合わせたスタイリングでランウェイを闊歩。鍛え抜かれた腹筋を目の当たりにした視聴者は、「腹筋やばい」「キレイなお腹」「美しい」などと反応していた。

村重は1998年7月29日生まれで、HKT48に2011年に第1期生として加入。“あーにゃ” の愛称で親しまれ、10年間、同グループで活動し2021年に卒業。独特な明るいキャラでバラエティーを中心にモデルとしても多方面で活躍中。最近はランジェリーメーカー「VIAGE」と共同で下着をプロデュースしている。

「TGC しずおか 2026」のテーマは「Shining New Chapter」で、「ともに輝かせる、新たな物語のはじまり」をコンセプトに、SDGsを軸とした「私たち」が未来を創る共創のメッセージが込められている。様々なタレントがランウェイを歩いた他、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはハリー杉山、竹内由恵フリーアナウンサー。

（SDGs推進 TGC しずおか 2026 / ABEMA SPECIALチャンネルより）