ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴（39）がアキレス腱（けん）断裂のため、出演舞台を降板した。主催側が10日、発表した。

ミュージカル「ダブル・トラブルTAKE2〜Hollywood Ending〜」の公式X（旧ツイッター）がこの日、更新され、「重要／必ずご確認ください」とのタイトルで、同ミュージカルについて「出演者交代に関するお知らせ」を伝えた。

主催の「株式会社シーエイティプロデュース」が書面のリンクを添えて明らかにした。

同書面によると「兄ジミー役で出演を予定しておりました越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）さんが、アキレス腱断裂のためやむなく、降板することとなりました」と発表した。

続けて、「報告を受けて、越岡さん、演出のウォーリー木下さん、本作プロデューサーと協議の結果、越岡さんの出演は難しいとの判断に至り、また、一日も早い回復を願い、治療とリハビリに専念いただくことにいたしました」とし、ファンへ向けて「ご迷惑、ご心配をおかけすることを心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

越岡の降板を受け、兄ジミー役には、「以前『ダブル・トラブル』で同役を演じ、素晴らしい歌唱とダンスを披露していただいた上口耕平さんに出演いただくこととなりました」と代役についても発表。

「なお、本出演者交代に伴い、ご希望のお客様にはチケットの払い戻しを承ります。詳細は下記をご確認ください」とし、理解を求め、呼びかけた。