日刊ゲンダイ2026年新春特別号の表紙に登場した俳優の志田未来（32）は、1月13日（火）午後10時から放送開始のTBS系火曜ドラマ「未来のムスコ」に主演する。志田が演じる主人公の汐川未来は、恋人いない歴10年の28歳の崖っぷちアラサー女性。そんな彼女の元に、自分の“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れ、奇妙な共同生活が始まる。

志田未来は“最強のエイジレス女優”！ 強みは31歳でも「ブランディングしないこと」と識者

突然現れた“息子”との交流によって成長する主人公を演じるわけだが、志田は06年に「14才の母〜愛するために 生まれてきた〜」（日本テレビ系）でも母親役を演じた。当時との大きな違いは？

「『14才の母』の時は出産への過程が描かれていましたが、『未来のムスコ』では、ある日、突然“息子”が現れます。だから、ドラマの序盤の基本的な感情は『とまどい』なので役作りはあまりせず、『撮影を通じて母子関係を築いていく』ことを目指しています」

今回のドラマの撮影中に自らに起きた変化について、「子供が泣いているシーンを見たりすると、『ウルッ』と来ることがあって……。『この新しい感覚は何だろう？』と思うようになりました」とも語る志田。自身が子役として活動に励む中で二人三脚で常に隣にいてくれた実母のエピソードも飛び出した。

「母はオーディション開始直前に私が緊張していると、ギュッと手を握ってくれました。セリフ回しで不自由しないようトレーニングにも付き合ってくれました。母の目の前で新聞を大きな声で音読する『特訓』も懐かしい記憶としてよく覚えています（笑）」

そんな志田に転機が訪れたのは、今回の主人公と同じ20代後半の頃だったという。

「子役時代は何でも『ハイ！』と演技指導を聞いていましたが、成長するにつれて当然自分なりの考え方や意見も出てきます。20代半ばまでは『伝えたらワガママに思われないかな……』と不安で思い悩んでいましたが、大人の役者としての自然な立ち居振る舞いができるようになったと感じたのが30歳前でした」

「推しは『FRUITS ZIPPER』で、その中でも特に推せるのが松本かれんさん」

話題は2025年のNHK紅白歌合戦にも及んだ。志田の“推し”は同年に初出場を果たした女性アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」だという。

「メンバー7人の個性が粒立っていて、全員が楽しそうに舞台に立つさまがたまらないです。グループ全体を推しているのはもちろんですが、その中でも特に推せるのが松本かれんさん（23）。もう、全てが愛おしい（笑）。成長していく姿にキュンとしてしまうんです」

最後に今後の目標について聞くと、真剣なまなざしでこう言った。

「お芝居の仕事はずっと続けていきたいですね。芸能活動は体が資本なので、以前よりも体調管理に気を配るようになりました。最近はマヌカハニーをよく取るようにしています」

「未来のムスコ」の原作は、「マルモのおきて」（11年、フジテレビ系）の脚本などで知られる阿相クミコと、黒麦はぢめによる人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社）。約20年ぶりに新たな母親像に主演として挑戦する志田に注目だ。

（取材・文＝坂下朋永／日刊ゲンダイ）

◇ ◇ ◇

▽志田未来（しだ・みらい）1993年生まれ、神奈川県出身。子役として活躍後、2005年の「女王の教室」で、連続ドラマにレギュラー初出演。ほかに、「14才の母」「小公女セイラ」など代表作多数。09年公開の「誰も守ってくれない」で映画初主演を務め、「第33回日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞。