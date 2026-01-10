女優の田牧そら（２２）が１０日、東京・新宿バルト９で、映画「この本を盗む者」の大ヒット記念舞台あいさつに主演の片岡凜（１９）らと出席した。

今作で田牧は声優初挑戦。周囲からの反響も大きく「家族や友達から面白かったとか、感動して泣いちゃったと言っていただけて、すごく嬉しい」としみじみと振り返った。

また、同じく声優初挑戦の片岡との掛け合いのシーンでは実際に“壁ドン”をしたり、手をつなぎながら収録したりしたことも明かされると、共演者からは驚きの声が上がった。

作中では、本の盗難を防ぐために呪いをかける場面もあることから「呪いをかけてでも守りたいもの」という話題に。田牧は「えーっ、どうしよう」と悩みつつも「美味しいものがたくさん食べられる体は絶対に守りたい」と回答。今年の正月に胃を壊し、つらかった実体験から「健康な体は絶対守りたい」と反省しながら語った。

さらに、小さい頃に大切にしていたものを聞かれると「ダンゴムシ」とにっこり。「牛乳パックの中に入れてよく叱られていた」と懐かしそうに振り返った。

最後につめかけた観客へ「本当に心温まる作品。原作を読めば、また違った楽しみ方があると思うので、何度でもご覧になってください」と呼びかけた。