マルチクリエイター・こっちのけんとが１０日、都内で書籍「コッチモフレンズ」（双葉社刊、税込１６５０円）の発売を記念して、ミニライブ＆初のサイン本お渡し会を開催した。

ミニライブでは、最新曲「ピクルス」と大ヒット曲「はいよろこんで」を生披露。「ピクルス」では、数回歌詞を間違えるシーンがあり、「生放送じゃなくて良かった（笑）。めっちゃ緊張して歌えなかったです」とおどけた。

質問コーナーでは、最近のマイブームについて聞かれ「（一時期）私服で緑を着るのが恥ずかしいなと思って、黒を着てたんですけど、もう一回緑のブームが来てます。町中で見つけやすいと思いますよ」とほほえんだ。

その後、訪れた５０組のファンにサイン本を手渡して交流。イベントを終え、「（昨年は）ファンの方々に会う事が少なかった１年だったので、みんなに会えて良かった。自分が頑張っている理由を受け取れた気がして、貴重な機会になりました」と笑顔。「今年は、直接歌を届けることを頑張りたい」と意気込んだ。

発売された書籍は、こっちのけんとがモデルのキャラクター・コッチモが仲間と繰り広げる癒やし系４コマ漫画で、Ｘで連載されている全５０話に加えて書籍限定の５０話も収録されている。