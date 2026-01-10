女優の片岡凜（２２）が１０日、東京・新宿バルト９で、映画「この本を盗む者」の大ヒット記念舞台あいさつに田牧そら（１９）らと出席した。

今作で片岡は映画初主演に加え、声優にも初挑戦。「マネジャーさんと社長がすごく褒めてくださって、すごく嬉しかった」と周囲からの反応を笑顔で明かした。

特に、クライマックスのシーンが大迫力で「声がガラガラになるまで頑張って収録していました」と胸を張る。また、同じく声優初挑戦の田牧との掛け合いのシーンでは実際に“壁ドン”をしたり、手をつなぎながら収録したりしたことも明かされると、共演者からは驚きの声が上がった。

作中では、本の盗難を防ぐために呪いをかける場面もあることから「呪いをかけてでも守りたいもの」という話題に。片岡は「私のパパ」と即答。「私とパパは『にこいち』だからなんとしてでも守りたい」と笑顔で語った。

さらに、小さい頃から大切にしていたものを問われると「今でもずっと大切にしているペンギンの『ペン』。私には本物に見えます」とでき愛っぷりを語ると会場もほっこりした雰囲気に包まれた。

最後につめかけた観客に対し、「感じたことを大切な人にシェアしてほしい。何回も見てほしい」と呼びかけた。