つくれぽ500件以上！かぶの甘みをシンプルに味わう、人気のサラダを作ってみた

あっという間に完成！旬の「かぶ」でシンプルサラダを作ってみた

白くてみずみずしいかぶがスーパーに並ぶ季節になりましたね。フレッシュなかぶを見かけると、メニューを決める前についつい買い物かごに入れてしまいます。

煮たり焼いたりと加熱して食べることが多いかぶですが、今回は新鮮だったので生で食べたいと思い、サラダのレシピを試してみることにしました。

切ってあえるだけの簡単調理

1. かぶはきれいに洗って、皮をむかずにくし型に切ります。





2. 軽く塩をふって数分おき、キッチンペーパーで表面の水分をふきとります。食べるまでに時間がある時は、この状態で一度冷蔵庫に保管しておきましょう。





3. 2のかぶにゆかりを加えて全体を混ぜ、ごま油をまわしかけてなじませたら完成です！





やわらかくて、みずみずしい





切って和えるだけなので、調理に必要な時間はほんの数分。かぶの茎の緑とゆかりの赤紫色で、彩りもきれいなサラダです。





箸で持ち上げると、ゆかりのさわやかな香りと、ごま油のコクのある香りが鼻に届きました。

塩で下ごしらえしたかぶは表面が少ししんなりしてゆかりの風味がなじみ、中はサクッとした歯ごたえでやわらかく、ジューシーさを感じます。

かぶとゆかりだけではあっさりしすぎてしまうところですが、そこにごま油が適度な香ばしさをプラスしてくれて、物足りなさはありません。

かぶの準備はていねいに





茎の間に入った土や砂は、爪楊枝でていねいにお掃除しておきましょう。皮をむかずにそのまま使いますが、茎の根元の固くなっている皮は、包丁でそぎ落としておくと口当たりよく仕上がります。

かぶを加熱せず生で食べる料理なので、かぶの鮮度は大事。なるべく皮にしわがついていない、みずみずしくて新鮮なかぶを選ぶようにしましょう。

500人以上が絶賛の味わい

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）には、「延々と食べていられるくらい大好きです」「かぶの甘みとうまみが味わえて、本当においしい」などの喜びの声が500件以上届いています。

冬になると、ますます甘みを増すかぶ。いつもの煮物やスープもおいしいですが、生のままかぶのみずみずしさと甘さを楽しむサラダのレシピも試してみませんか。

※ゆかりは、三島食品の登録商標です。

（TEXT：菱路子）