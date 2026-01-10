小田井涼平さんと、浅草で人力車を引く現役俥夫として活躍する音楽ユニット・東京力車が、「東京力車に学ぶ！小田井涼平”初”人力車体験 出発式」に登壇しました。

今回のイベントで初めて人力車を引く小田井さん。イベントでは東京力車の３人と共に東京力車の羽織を着た小田井さんが登場し、"俺、今54歳で55歳になる。世間一般で言ったらあと5年働いたら定年。定年前にまさかの俥夫になって、再就職先が見つかるとは思わなかった。"とジョークを飛ばし会場の笑いを誘いました。









2022年12月に人気歌謡グループ「純烈」を卒業後、現在は俳優・タレントとしても活躍する小田井さん。今年2月1日には初のソロライブとなる「小田井涼平の歌ってんねん！」を開催し、そのライブゲストとして東京力車も登場します。









コラボのきっかけについて小田井さんは"東京力車の3人に関しては僕が純烈を卒業する間際で色々お仕事する機会があったりとかしたので…元々俥夫やりながら歌をやってるっていうコンセプトも面白いし、卒業した後で自分が自由にやれるんだったら一緒にやってみたいなと思った。"と明かしました。

また、ライブを開催する東京・新宿FACEは、小田井さんの妻・LiLiCoさんと初共演した思い出の地でもあるそうで"CSの『演歌男子。』という演歌の若手だけで番組やるという企画がありまして、リングの上で簡単なゲームをやって勝った方が歌を歌えるみたいなステージだったんですが、その時の司会がうちの奥さんだったんです。"、"思い出の地。東京力車はいなかったんですけど"と冗談を交えて当時の思い出を振り返っていました。









これを受けて東京力車も"これから（小田井さんとの）思い出の場所にしていきたいと思っています。"とそれぞれ笑顔で語りました。









さらに小田井さんに今年の目標を聞くと"今回のライブをきっかけにまた音楽活動もやりたいとちょっと思ってます。仲間内とかで音楽活動をずっと続けていきたいなというふうに思ってる"と抱負を明かしました。



【担当：芸能情報ステーション】