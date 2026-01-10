京成電鉄は、2021年6月に上野動物園で誕生した双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」「レイレイ」の中国返還に合わせ、「ありがとう シャオシャオ・レイレイ記念乗車券」を発売すると発表しました。 発売期間は2026年1月16日（金）から2月28日（土）までの期間限定です。

別れを惜しみ、感謝の思いを乗車券に込めて

今回発売される記念乗車券は、双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が、今月下旬をもって中国へ返還されることに伴い、これまでの感謝と惜別の思いを込めて企画されたものです。

【参考】

【上野動物園のパンダ】シャオシャオ・レイレイが2026年1月返還！ラストの観覧予約・抽選方法と最終公開日まとめ、パンダが国内ゼロに？（※2025年12月掲載）

https://tetsudo-ch.com/13019139.html

券面には愛らしい2頭の写真をあしらったデザインが採用されています。上野動物園がある上野エリアへアクセスする京成電鉄ならではの、心温まる記念きっぷとなっています。

下町日和きっぷ2枚セット 使用後はポストカードに

記念乗車券は、京成線都内エリアが1日乗り降り自由となる「下町日和きっぷ」が2枚セットになっています。 価格は1部1,060円（税込）で、大人運賃のきっぷ（530円）が2枚含まれている計算です。

フリー区間は京成上野〜江戸川間、押上線、金町線となっており、下町エリアの散策に活用できます。 また、本券は使用後にミシン目で切り離すことで、ポストカードとして利用できる仕様になっており、手元に思い出を残すことができます。

「ありがとう シャオシャオ・レイレイ記念乗車券」概要

発売期間：2026年1月16日（金）〜2026年2月28日（土） ※売り切れ次第終了となります。

価格：1部 1,060円（税込） （下町日和きっぷ 530円×2枚 ※大人運賃のみ）

発売箇所：京成上野駅、日暮里駅、千住大橋駅、青砥駅、京成高砂駅、押上駅、京成金町駅

有効期間：2026年1月16日（金）〜2026年2月28日（土）のうち1日限り有効

利用方法：自動改札機は利用できません。有人改札をご利用ください。

返還の時が近づいてきたシャオシャオとレイレイ。この記念乗車券を手に、上野の街へお出かけしてみてはいかがでしょうか。

（画像：京成電鉄）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）