¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ½ÄêËç¿ô¤¬´°Çä¡ª¡¡ÅöÆüÈÎÇä¤Ê¤·

¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï10Æü¡¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ·è¾¡¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ï1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÅìµþ¡ØMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡Ö¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡ËÂÐ ¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Î¾¡¼Ô¡×¤È¡Ö¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡ËÂÐ Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÉÕÂ°Çð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¡×¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£Í½ÄêËç¿ô¤ÎÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£¸å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¤è¤ëÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÆÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¸å±ç²ñ²ñ°÷¤ÎÌµÎÁ¾·ÂÔ·ô¤ÎÇÛÉÛ¡Ê»öÁ°¿½ÀÁ¿½¹þ¤ß¤Ï½ªÎ»ºÑ¡Ë¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï14»þ5Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÌ±Êü43¼Ò¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖTVer¡×¤È¡ÖSPORTS BULL¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
