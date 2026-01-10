―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から9日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　サンデー <7450>
　26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常損益(非連結)は8900万円の黒字(前年同期は3700万円の赤字)に浮上したが、通期計画の3億1000万円に対する進捗率は28.7％にとどまり、5年平均の109.9％も下回った。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7450> サンデー 　　　東Ｓ 　 +25.81 　　1/ 8　　　3Q　　　　黒転
<6496> 中北製 　　　　東Ｓ 　 +16.95 　　1/ 6　　上期　　　112.14
<6469> 放電精密 　　　東Ｓ　　 +6.51 　　1/ 8　　　3Q　　　182.56
<1997> 暁飯島工業 　　東Ｓ　　 +3.47 　　1/ 7　　　1Q　　　 46.04
<2459> アウン 　　　　東Ｓ　　 +2.95 　　1/ 8　　上期　　　　赤縮

<2303> ドーン 　　　　東Ｓ　　 +2.86 　　1/ 8　　上期　　　　9.23
<7445> ライトオン 　　東Ｓ　　 +2.68 　　1/ 7　　　1Q　　　　赤縮
<7512> イオン北海道 　東Ｓ　　 +1.10 　　1/ 8　　　3Q　　　-13.40
<9903> カンセキ 　　　東Ｓ　　 +0.57 　　1/ 8　　　3Q　　　-12.46

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

