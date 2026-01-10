ヴィジュアル系バンド「BLAZE」うた、脱退を発表「昨夜メンバーから電話があり辞めてほしいと伝えられました」
ヴィジュアル系バンド・BLAZEでベースを担当していた「うた」が、10日までに自身のインスタグラムを更新。バンドの脱退を報告した。
【写真】ヴィジュアル系バンド「BLAZE」脱退した「うた」ショット
文書を投稿し、「僕は本日をもってBLAZEを脱退することになりました。昨夜メンバーから電話があり辞めてほしいと伝えられました」と伝えた。
脱退を告げられ「納得できるものではなかったですが僕にも良くなかった部分はあるので受け入れました」と説明。「何より始動から今まで僕やバンドを応援してくださった方には本当に申し訳ないです」と謝罪した。
また「最後にステージに立てなかったのもごめんなさい」とつづった。
続けて「ツアーに関しては僕が出演しないことによるチケットの払い戻しはしてもらえるようにお願いしました」とし、「急なことだったので僕自身これからどうしていくかは何も決められていませんが音楽は好きなのでステージに戻って来られるように努力します」と決意。「少しの間待っていてもらえると嬉しいです」と締めくくった。
BLAZEも公式Xにて、うたの脱退を報告。メンバーのコメントも文書で公開しており、澪（Vocal）は「うたらしく頑張って欲しいと願っています」などとつづっている。
BLAZEは、2025年8月に始動。現在は澪（Vocal）、NERO（Guitar）、クルル（Guitar）、螢ちゃん（Drums）の4人となる。
