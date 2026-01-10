阪神の大山悠輔内野手（31）が10日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」の室内練習場で自主トレーニングを公開した。

「チームとして連覇という大きな目標がある。それに向けてまずは個人としてしっかり準備する必要がある。（レベルアップする部分は）全部です」

2リーグ制以降では初の連覇を目指す今季。背番号3は昨季の打率・264（503打数133安打）、13本塁打、75打点からさらなる成績アップへ向けて「自分の出せる100％の力を出す練習も必要。維持ではなくもう1回レベルアップ、出力というものを上げられると思う。しっかりやっていきたい」と意気込んだ。この日は、ノックや打撃練習、ウエートトレーニングなどで汗を流した。

また、大山と自主トレをする小野寺暖外野手（27）は元日から始動。「毎年実家に帰ると、生駒山に登るんですけど駅伝を見てテンションが上がって石切（駅）まで行っちゃいました」と笑顔。昨季の19試合出場から逆襲を期す7年目の今季へ向けて「暖がいて助かったなという試合が増えるように。たくさん試合に出られるように頑張りたい」と言葉に力を込めた。