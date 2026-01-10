茨城、栃木、群馬、埼玉の４県にまたがる国内最大の遊水地「渡良瀬遊水地」でイノシシが急増している。

２０１１年に初めて生息が確認され、昨年の調査では１０００頭超。５年間で約５倍になった。農作物被害に加え、堤防が掘り返される被害も相次いでおり、地元では、わなの設置を増やして駆除を急いでいる。（熊谷支局 西部悠大）

被害３０倍以上

遊水地北側の栃木県栃木市のコメ農家、赤坂敏雄さん（８０）の田んぼでは、５年ほど前から被害が出始めた。稲が倒され、収穫直前の稲穂をかじり取られるといい、２４年産は収量が半減した。２５年産は電気柵やフェンスで田んぼを囲み、被害は全体の１割程度で済んだが、イノシシを目撃する頻度が上がっており、「駆除しないと安心できない」と嘆く。

栃木市によると、周辺ではコメ以外にムギやサツマイモなど多くの農作物に被害が広がっているという。

雑食のイノシシは植物の根を食べるため、農地以外も土を掘り返されてダメージを受ける。国土交通省渡良瀬川河川事務所によると、渡良瀬川下流の堤防では２４年度、１９３件の被害が発生。１９年度の６件から３０倍以上に増えた。

ゴルフ場の芝も荒らされ、遊水地内の「渡良瀬カントリークラブ」は２３年秋、高さ１・５メートルのフェンスを周囲約７キロに設置した。

川伝いに拡大

イノシシのすみかは本来、山林や里山だが、耕作放棄地の増加やハンターの減少で個体数が増加。新たな生息地を求めて、川伝いに遊水地へと侵入し、繁殖を重ねているとみられる。

被害拡大を受け、４県が２２年度に設置した「連携捕獲協議会」の調査では、２５年に１０４４頭の生息を確認。栃木県が２０年に行った調査（２０５頭）から５倍になった。

農林水産省の農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーを務め、イノシシの生態に詳しい古谷益朗さん（６７）は「遊水地はヨシ原で隠れる場所が多く、餌も豊富で繁殖に適した環境になっている」と指摘する。

わな設置６倍

遊水地は大部分が国指定の鳥獣保護区で、環境省の許可を得ればわなを設置できるため、地元ではわなでの捕獲を進めている。協議会や地元自治体は今年度、箱わなを１２か所に、金属製ワイヤを使うくくりわなを２００か所に設置。合計数は協議会発足時から約６倍になった。関係市町担当分も含めて、生息数の半数に相当する５２０頭の駆除を目指している。

住民も協力しており、栃木県野木町では２２年、地元有志が「鳥獣被害対策実施隊」を結成。農家ら１５人ほどが箱わなを設置するなどしており、今年度は約７０頭を捕獲した。同隊の三橋哲也さん（６０）は「どんどん捕れて処理に困るほどだ。今後もわなの設置を続けるしかない」と話している。

◆渡良瀬遊水地＝関東平野のほぼ中心に位置し、面積は約３３００ヘクタール。明治時代の洪水被害を受け、１９１１年、渡良瀬川に二つの支流が合流する地点に造られた。大雨の際に一時的に水をためて氾濫を防ぐ。鳥類、植物、昆虫の宝庫で、国際的に重要な湿地を保全する「ラムサール条約」に登録されている。