アーティスト・こっちのけんと（29）が10日、都内で行われた双葉社のイベントに出席した。

自身をモデルに、イラストレーターのカナヘイが緑のタヌキ「コッチモ」をデザイン。その「コッチモ」と仲間たちによる脱力癒（い）やし系四コマ漫画「コッチモフレンズ」の発売記念として「こっちのけんと＆コッチモのミニライブ・サイン本お渡し会」を実施した。

作品は昨年末に発売。Xで連載の全50話に加え、書籍限定のエピソードも50話収録。これまで描かれていなかった「コッチモフレンズ」の出会いも明かされる。「どんな自分も受け入れる」をテーマに4匹のかわいらしいキャラたちが日常を送る。小学生からZ世代の若者にも「カワイイ」と人気になっている。

自身のキャッチコピーが「緑のマルチアーチスト」とあって、こっちのけんとは緑色の私服で登場し「世に出させていただけるようになってから、私服で緑を着るのは恥ずかしい、黒を着ようとなったんですが、今もう一回緑のブームがきています」と笑顔。ミニライブ、ファンからの質問コーナー、サイン本お渡し会でファンとの交流を楽しんだ。コミックについては「孤独な時間に読んだ時にすごく幸せな気持ちになった。一人の時に読んでほしい」と語った。