NPB(日本野球機構)の新人選手研修会が前日9日に行われ、ロッテのドラフト1位・石垣元気投手が感じた思いを語りました。

この日は『先輩プロ野球選手からプロ野球の後輩へ』と題した講義も実施。現役時代には阪神やオリックスで活躍し、侍ジャパンの投手コーチもつとめた能見篤史さんが、新人選手たちに向けて講義を行いました。この冒頭は「ここにいる全員が活躍できる世界ではない」という厳しい内容からスタート。石垣投手も「心にくるものがありました」と振り返りました。

この講義では長く活躍するためのトレーニングなどについてもヒントをもらえたよう。ドラフトを終えてからは自分で練習メニューを考えて取り組むことも多かったようで、「長く活躍する選手の特徴であったりも聞けて、早速トレーニングやってみようかなと思いました」と語りました。さらに能見さんの「切り替えが一番大事」という言葉も印象に残ったようで、切り替えはこれまでも得意だったと笑顔をのぞかせながらも、大切にしていきたい思いを口にしました。

この日の午前中は、野球殿堂博物館を見学。初めて訪れたという石垣投手は、金田正一さんの通算944登板、5526.2投球回、400勝という成績に「あんなに投げるのはすごい」と驚きの声。「あそこまで投げられるか分からないかなぁ」と率直な思いも明かしながら、刺激を受けた様子をのぞかせました。