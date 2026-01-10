Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月10日は、Qi2 25Wに対応し、従来の15Wワイヤレス充電と比べて、短時間で充電可能な、UGREEN（ユーグリーン）の2 in 1充電器「Uno 25W ワイヤレス充電器」がお得に登場しています。

iPhone、AirPodsを同時充電！ 最新のQi2 25Wテクノロジーを採用、最大25Wでワイヤレス給電できるUGREENの2 in 1充電器が過去最安値に！

最新のQi2 25Wテクノロジーを採用し、最大25Wの磁気ワイヤレス給電を提供するUGREEN（ユーグリーン）の2 in 1充電器「Uno 25W ワイヤレス充電器」が、現在、Amazonで6％オフの過去最安値でセール中！ iPhoneとAirPodsを同時に、高速・安全に充電したいユーザーにぴったりなアイテムですよ。

Qi2 25Wに対応し、従来の15Wワイヤレス充電と比べて、短時間で充電可能に。MagSafe搭載のiPhone 17 Pro Maxを30分で0％から50％まで充電でき、外出前やちょっとした隙間時間に充電できちゃう便利な時短アイテムです。

マグネットによる自動吸着・自動位置合わせで、安定した高出力を維持。Thermal Guard温度管理システムを搭載し、1秒間に200回のリアルタイム監視で出力を自動調整してくれる機能も備えます。

遊び心のあるロケット型デザインを採用、2 in 1でデスク周りがもっと快適に！

ユニークなロケット型デザインは遊び心だけでなく実用性も追求。0°〜55°の角度調整と折りたたみに対応し、撮影やリモートワーク時のスタンドとして活躍します。LEDインジケーターで充電状況も一目で把握可能。

iPhoneは25W、AirPods（MagSafeケース装着時）は5Wで同時充電でき、過電圧・過電流・過熱・ショート・FODまで、包括的な保護機能を搭載。Apple製品を幅広く充電できるので、Appleヘビーユーザーにぴったりな充電器ですよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

