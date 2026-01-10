TBS新ドラマ出演・NAZE、池田エライザから絶賛 中村倫也との撮影秘話も明かす「今は言えます」【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】1月16日スタートのTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）に出演する7人組新ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に登場した。
【写真】池田エライザ、“新ドラマで共演”ボーイズグループを絶賛
NAZEは、TBS、CJ ENM Japan、C9エンターテインメントが3年がかりでアジア各国から選抜した、新たな7人組ボーイズグループ。アーティストとしての本格デビューを前に、中村倫也が主演を務めるドラマ「DREAM STAGE」にて、物語の鍵を握る役どころで出演することが決定している。
この日は「DREAM STAGE」のスペシャルステージが実施され、落ちこぼれ練習生7人を支えるマネージャー役・池田エライザとともに登場。池田はシックな衣装でイベントのトップバッターを飾っていたが、同ステージではマネージャーさながらの黒スーツ姿で登場し、クールな佇まいを披露した。
NAZEとの撮影の様子について聞かれると、「本当に感心するのは、皆さんお芝居にも心を込めて取り組んでくれているし、合間に歌とダンスも猛特訓されていること」と語り、タイトなスケジュールの中でも「とっても礼儀正しくて、チャーミングでフレッシュで、そんなエネルギーが感じられる現場です」と、その姿勢を絶賛。NAZEのメンバーは、嬉しそうな表情を見せていた。
さらに、メンバーのキムゴンは韓国での撮影について、「すごく寒かったです」と回顧。「『夢じゃ飯は食えない』と言うシーンで、中村倫也さんが韓国のカップラーメンを食べながらお芝居をしていたんですけど、そのとき『めっちゃ温かそう、僕も食べたいな』と思っていました（笑）」とお茶目に明かし、「そのときは言えなかったんですけど、今は言えます」と続け、会場の笑いを誘った。
トークの最後には、池田から「100％の力を出して、みんなを虜にしてね！」とエールを送られたNAZE。その後は、同作の主題歌にもなっている楽曲「BABYBOO」をパフォーマンス。色違いのポップなニット姿で、爽やかな歌とダンスを披露し、会場を大きく盛り上げた。
劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZEに選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。彼らはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、様々な活動を行なっていくことが決定している。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆新ドラマ「DREAM STAGE」NAZE＆池田エライザがトーク
◆NAZE、中村倫也との撮影振り返る
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
