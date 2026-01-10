静岡生まれ・みちょぱ、紫ドレス×ファーコートで女王級オーラ 圧巻美脚透ける凱旋ランウェイ【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】タレントの“みちょぱ”こと池田美優がが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】みちょぱ、圧巻美脚透けるドレス姿
開催地である静岡県生まれのみちょぱは、アッシュパープルのボリューミーなファーコートに、ほっそりとした脚が透けるパープルのドレス姿でランウェイに登場。リップは透明感のあるフューシャピンクで合わせ、MCからも女王と例えられるほどのオーラを放っていた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みちょぱ、美脚透けるドレス姿
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
【Not Sponsored 記事】