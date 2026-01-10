Snow Man佐久間大介、白蛇登場も全く動じず「幸福の象徴ですよね」首に巻き決め顔披露【白蛇：浮生】
【モデルプレス＝2026/01/10】Snow Manの佐久間大介が2026年1月10日、都内で開催された映画「白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜」（同月30日全国公開）完成披露試写に共演の三森すずこ、佐倉綾音、武内駿輔とともに出席。佐久間が蛇と触れ合う場面があった。
【写真】映画「白蛇」舞台挨拶に本物の白蛇登場
アニメ映画「白蛇：縁起」（2021年）の続編である本作。臨安の街で人々を治療して回る医者・仙を佐久間が、1000年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪・白を三森が務める。映画のストーリーになぞらえ、この日は特別ゲストとして白蛇が登場。劇中では蛇嫌いの仙を演じた佐久間だったが、同イベントでは全く動じずに笑顔。蛇を首に巻き、決め顔まで披露した。また、「うわあ、可愛い〜。重量はマジで結構すごい。え、可愛いね〜！」「白蛇は幸福の象徴ですよね」と楽しげな様子を見せていた。
また、「前回は、輪廻転生とか愛とかがよりテーマで強いなと思ったんですけど、今回は運命がテーマだなとすごく思ってまして。僕たちとこのキャラクターたち、この作品と、そしてこうやって見てくださる皆様との縁を大事に。ここで会えたこともまた運命だなと思いますので。これからもぜひこの作品を愛していただいて、広めていただいて、より大きな皆さんとの縁だったり運命を広げていけたらいいなと思いますので。『白蛇：浮生』大ヒットするぞー！」と祈願。竹内に物怖じしないのか聞かれた佐久間は「動物全員好きなので」と笑顔で語った。
物語にちなんで、転生するなら何に生まれ変わりたいか聞かれた佐久間は「裕福な家庭の猫ちゃんになりたいですね（笑）。ダラっとしてても褒められる。猫ちゃんってすごいですよね。ワンちゃんだと、躾とかでできなかったら怒られるんですけど、猫ちゃんはできなくても怒られないんですよ。しょうがないよねって。甘やかされて育ちたい」と返答。続けて、三森は渡り鳥に、佐倉綾音は男性に、竹内は女性になりたいと明かすと、佐久間は「転生したらまた全員で集まりましょ。猫と鳥と（笑）」と語って会場を沸かせた。
最後に、改めてマイクを持った佐久間は、前作が本格的な声優への初挑戦になったことを振り返り「本当に思い入れ深いんですけど、その時に出会ったすずこさんだったり、佐倉さんだったり、前作から出演してくださっている杉田（智和）さんや悠木碧さんらも今回出ていますので。そこからいろんなアフレコ現場でお会いすることが増えて、ここで出会っててよかったなって、すごく思うような。それぐらい、こういう出会いもまた運命だなと感じていますので。皆さんとの運命をこれからも広げていきたいなと思いますので、今後も映画館のほうに足を運んでいただいて、いろんな方にこの映画のすばらしさを勧めていただけたら嬉しいなと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
◆佐久間大介、白蛇を首に巻き触れ合う
◆佐久間大介、転生するなら？
