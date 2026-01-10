こういうの探してた、、！【グローバルワーク】大人の体型カバーに♡「優秀チュニック」

冬の毎日コーデに欠かせないニットアイテム。おしゃれ見えはもちろん、体型カバーも叶えたいなら、チュニック丈のトップスを試してみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【グローバルワークのチュニックセーター。腰やお尻まわりを覆ってくれるだけじゃなく、ソフトな風合いで着心地も良さそう。大人が着やすいシンプルなデザインなので、ぜひ冬のワードローブに迎えて。

さり気なく体型カバーが狙えるチュニック

【グローバルワーク】「フワフワHugmeVネックチュニック」\2,995（税込・セール価格）

ヒップまですっぽりと覆ってくれるチュニック丈のセーター。スタッフのナガタさんによると「落ち感があるニットなので広がらず体型カバーにも」とのことで、気になる体型をさり気なくカバーできそうです。フワフワとしたソフトな風合いの素材で、ニットのチクチク感が苦手な人でも着やすいかも。カラバリはブラック・ミドルグレー・杢モカのほか、華やかなラメ入りのシルバーもラインナップ。

ワイドパンツと合わせたリラックス感のあるコーデ

こちらは色違いの杢モカを着用。ゆったりとしたリラックス感のあるシルエットが、カジュアルながらも女性らしい雰囲気を漂わせます。あえてワイドシルエットのパンツと合わせることで、こなれ感のあるリラクシーなスタイリングに。スナップのように、アクセントとしてシアー素材のアイテムをレイヤードすれば、さらに上級者見えしそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M