¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÆóÅáÎ®¡¦¼ÆÅÄ»â»Ò¤¬¿·Ç¯½éÂÇ¤Á¡¡¡ÈÇ¾¶Ú¥È¥ì¡É¤Ç¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¤¬£±£°Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦³ù¥±Ã«¤Î£²·³»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¯ÌÀ¤±½é¤È¤Ê¤ë¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡²°ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¡¢¥Þ¥·¥ó½éÂÇ¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡£´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÂÇµå¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÂ®¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²·î¤Ë¤Ï½¸ÃæÅª¤Ë¥¦¥§¡¼¥È¥È¥ì¤ò´º¹Ô¡£²Ã¤¨¤Æ¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢½Å¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡££±¡¦£µ¥¥í¤Ç¤¹¡£Ç¾¶ÚÎý½¬¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¾¶Ú¤Ç¡¢½Å¤¤¥Ð¥Ã¥È¿¶¤Ã¤È¤±¤ÐÂÇµå¥¹¥Ô¡¼¥É¾å¤¬¤ë¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎý½¬Ë¡¤Ç¤¹¡×¡££±Ç¯Á°¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¹£²¤È½½Ê¬¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï£±·³½Ð¾ì¤Ê¤·¡££²·³¤Ç¤â£µ£±»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£¶ÎÒ¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤¬¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ëº£Ç¯¤¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼£±Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Èº£Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡££²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£