「オッズパーク杯・和歌山グランプリ」（１０日、和歌山）

開設記念シリーズに元ガールズケイリンの選手で、現在はタレントとして各地の公営競技場などで活動している日野未来が来場。場内で行われたトークショーに出演した。

ＭＣの桜井奈津に呼び込まれると日野は「ただの売れっ子タレントギャンブラーです」と登場。詰めかけた競輪ファンからは拍手喝采。「みぃちゅん！」と声をかけられると、ポーズを取って写真撮影に応じていた。

現役時代は和歌山で１着８、２着５、３着４（２６走）。３連対率は６５・４％と相性が良かった。「最後に走ったシリーズ（２０２４年１１月）は優勝しました」と同期の柳原真緒、比嘉真梨代らを相手に通算１７回目のＶゴールを駆け抜けたことを思い出していた。和歌山は「やっぱりみかん。おいしいですよね。そして選手宿舎の売店で梅干しを買っていました。ぶりぶりでおいしいんです。家族から『買ってこい』といつも言われていました」と食の思い出も語った。

トークショー後、冒頭コメントについて尋ねると「何て言いましたっけ」とド忘れしていたが、すぐに「思い出しました」とニッコリ。「ただの売れっ子タレントギャンブラー」は今後、キャッチフレーズとして使うようだ。