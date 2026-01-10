昨年限りでレースアンバサダー（レースクイーン）を卒業した辻門アネラ（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。「東京オートサロン2006」（千葉・幕張メッセ）でのコスチューム姿を投稿した。

「#東京オートサロン2026 今年は@alpharex_japan 中ホール4で車両立ちしてますっハート」と報告。「相方はもぇぴ」と明かし、黒、赤、銀のミニスカートワンピースに、黒ストッキング、黒ニーハイブーツで“絶対領域”も披露した衣装で並んだ桐生もえこ（31）とのツーショットなどを公開した。

ファンやフォロワーからも「美女のツーショット」「チョー仲良しコンビ」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「セクシー」「最高綺麗の美人」などのコメントが寄せられている。

9日には、自身のSNSを用いて、「東京オートサロン」での過剰な撮影被害を訴えた。「AREXのブースでずっとドアップで下半身とか動画撮ってるやついたから、声かけたけど、どこに禁止って書いてある？って言われたわ」と告白。続けての投稿で「可愛い私達の下半身をアップで撮影している人がいるので 見かけたら現行犯で捕まえてください 悪魔!撃退!!してください」となど撮影マナー改善を願っていた。

辻門は岡山県出身。19年にレースクイーンデビューし、25年限りで卒業。同10月までは5年間、岡山県内で洋菓子店も経営。今後はうどん店への転身の夢として周囲に明かしている。同年には初出版の写真集も発売するなどの人気。趣味はビリヤード、ゴルフ、ゾンビ映画鑑賞。歯科衛生士の資格を持つ。身長170センチ。血液型B。