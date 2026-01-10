女優の萬田久子（67）が、10日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）にゲスト出演し、共演者にまつわるエピソードを語った。

「天才と思った俳優」について聞かれた萬田は、「みんな思います」と前置きしつつ、「中でも、デビュー当時だったんですけど、西田敏行さんとさせてもらった時に、凄い人だと思いましたし、今も思います」と振り返った。

その凄みは、独特なせりふの入れ方と役作りだという。「台本が凄く遅くて、現場で届くくらいの…ファクス用紙で届く」。時間的な制約がある現場でも、驚く早さで役を体に取り込んでいたといい、「すぐにぱっと届いて、目で読むんじゃなくて、体で読むというくらいぱっと入る。せりふとかじゃないですよね。読んだ瞬間に動いてるみたいな」と評した。

気さくなキャラクターで知られた西田さんは、一昨年10月に死去した。萬田は「おもしろいし。普段、飲んでる時でも、お芝居しているのか、何か分からないですよね」と、その怪優ぶりに驚いていた。

若手ではディーン・フジオカの名を挙げた。「純粋な子ですね。お茶に興味あるからって言うから、お茶を習いに一緒に行って。正座できないって言うから、正座を…。全部やれるようになる。乗馬したいって言うから、連れて行ってあげたり」。萬田の面倒見の良さに、MCの「ハイヒール」モモコは「何でも面倒見てますね」と驚いていた。

萬田によると、ディーンは酒も飲まず、炭水化物も摂らないという。「飲まない、飲まない。グルテンフリーだし、めんどくさいよ」。そう明かしつつ、「サバサンドが有名なところに行ったんですけど、パンは食べない。向こうはサバだけ食べて、私はパンだけ食べるはめになる」と笑わせていた。