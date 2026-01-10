俳優の寺田心が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。“元天才子役”のたくましいボディへの”変化”に「鍛えまくってる？」などと驚きの声が上がった。

【映像】上着を脱いで驚き…寺田心の“鍛え抜かれた姿”

イベントの幕開けを告げる「TGC SHIZUOKA SPECIAL COLLECTION」ステージに登場した寺田。3歳の2011年に芸能界デビューし“天才子役”として人気を集めた寺田だが、現在は17歳と大人の姿へと成長している。

そんな寺田はフリンジのホワイトパンツが印象的なスタイルで登場。そのシルエットからは、寺田のたくましいボディが確認でき、視聴者は「肩幅やば」「鍛えまくってる？」「すっかり大人に…」などと驚きの声を上げた。イベントMCを務めるハリー杉山も、寺田の筋肉について「肩幅スゴい」と触れていた。

2008年6月10日生まれの寺田は、3歳から芸能活動を開始。2013年放送のドラマ『とんび』や、14年公開の映画『トワイライト ささらさや』などに出演。CMやバラエティ番組などにも多数出演し、天才子役として一躍注目を集めた。

「TGC しずおか 2026」のテーマは「Shining New Chapter」で、「ともに輝かせる、新たな物語のはじまり」をコンセプトに、SDGsを軸とした「私たち」が未来を創る共創のメッセージが込められている。様々なタレントがランウェイを歩いた他、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはハリー杉山、竹内由恵フリーアナウンサー。

（SDGs推進 TGC しずおか 2026 / ABEMA SPECIALチャンネルより）