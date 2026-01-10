¡ÚÁ´Ê¸¡ÛGACKT¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬¸µÌò°÷¤ÎÂáÊá¤ò¼Õºá¤·²ò¸Û¡¡½÷»ÒÃæÀ¸AVÌµÃÇÈÎÇä½ä¤ê
GACKT¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö¥«¥±¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤¬10Æü¡¢¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£Æ±¼Ò¸µÌò°÷¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»þ»öÄÌ¿®¤Ï9ÆüÃë¡ÖÌµÃÇ¤Ç½÷»ÒÃæÀ¸¤ÎAVÈÎÇä¡¡¼ÒÄ¹¤ÎÃËÂáÊá¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÍÆµ¿¡Ý·Ù»ëÄ£¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÊóÆ»¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ê15¡Ë¤È¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò»£±Æ¤·¡¢Æ°²è¤òÌµÃÇ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¾¯Ç¯°éÀ®²Ý¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤È¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¡ÊAV¡Ë½Ð±éÈï³²ËÉ»ß¡¦µßºÑË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÆ±¼Ò¸µÌò°÷¤òÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò¸µÌò°÷¤¬½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤ËÆüº¢¤è¤êÊÀ¼Ò¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅö³º¸µÌò°÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÂÖ¤Î½ÅÂçÀ¤ò´Õ¤ß¡¢´û¤Ë²ò¸Û¡¦²òÇ¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
GACKT¤Ï9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î°ÑÂ÷Àè¸µÌò°÷¤¬¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤º¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÄÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò½Å¤¤¸½¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡ÖÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡£ÅÜ¤ê¤è¤ê¤âÀè¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¼¤¤¼ºË¾¤È·ù°´¶¡¢¤½¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤µõ¤·¤µ¤À¡£Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤äÎ©¾ì¤ò»ý¤Á½Ð¤½¤¦¤È¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤È¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀþ¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤¿¡¢ÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò¸µÌò°÷¤¬½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤ËÆüº¢¤è¤êÊÀ¼Ò¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ©ºî»ö¶È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤Î¼õÂ÷¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤Î¤â¤È»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö³º¸µÌò°÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÂÖ¤Î½ÅÂçÀ¤ò´Õ¤ß¡¢´û¤Ë²ò¸Û¡¦²òÇ¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÒÆâÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ïº£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥«¥±¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò