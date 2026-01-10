辻ちゃん長女・希空（のあ）、ニーハイソックス×ブーツの甘めコーデ「笑顔に癒やされる」「可愛い」絶賛の声【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】辻ちゃん長女、ランウェイで美脚披露
希空は上品なグレーのボーダーシャツにレザーのショートパンツを合わせた甘い雰囲気のコーディネートで登場。ホワイトのニーハイソックスとブラックのブーツを合わせて、スラリと伸びた脚が強調されており、「本当に可愛い」「笑顔に癒やされる」「憧れる」「真似したい」などネット上のファンからの反響が上がっていた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん長女、ランウェイで美脚披露
◆希空、レザーパンツから美脚チラリ
希空は上品なグレーのボーダーシャツにレザーのショートパンツを合わせた甘い雰囲気のコーディネートで登場。ホワイトのニーハイソックスとブラックのブーツを合わせて、スラリと伸びた脚が強調されており、「本当に可愛い」「笑顔に癒やされる」「憧れる」「真似したい」などネット上のファンからの反響が上がっていた。
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】