市川團十郎さん（48）と家族のドキュメンタリー番組『成田屋に、ござりまする。』の13作目となる最新作が、17日に放送されることが決定しました。

日本テレビの取材班が、市川海老蔵さん（当時）と小林麻央さんの出会いから密着をはじめて17年。成長著しく新たな表情を見せる子どもたちと、それを父として大きく見守る團十郎さんの１年に密着しました。

■團十郎さんと新之助さん 父子水いらずのアフリカ旅に密着

番組の見どころの１つは、2025年春に中学生になった長男・市川新之助さん（12）と團十郎さんが、父子2人きりで行ったアフリカ・ケニアへのプライベート旅の密着映像。ライオン、キリンなど次々に出会う野生の動物たちに2人は大興奮した様子を見せました。

また、出発前に新之助さんが一番楽しみにしていたのが、現地に暮らすマサイの人々との交流。少し緊張気味で対面した新之助さんですが、彼らの笑顔と歓迎の歌にすぐ打ち解け、この旅一番の笑顔を見せました。

■長女・堀越麗禾さん ランウェイに初挑戦

一方、14歳の長女・堀越麗禾さん（市川ぼたん）は、初めてファッションショーのランウェイに挑戦。ショーむけのメイクを施された自分の顔に驚く表情は、まだまだあどけないものの、ランウェイでは堂々のポージングを披露。歌舞伎や日本舞踊といった伝統の分野だけでなく、次々と新しいフィールドに挑戦する姿をカメラが追いました。

『成田屋に、ござりまする。』は、17日午後3時から日本テレビで放送されます。