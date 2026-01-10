TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後2時42分に、暴風警報を海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表しました。また波浪警報を海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表しました。

隠岐では、11日明け方まで暴風に、10日夕方から高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■海士町
□暴風警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■西ノ島町
□暴風警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■知夫村
□暴風警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m

■隠岐の島町
□暴風警報【発表】
　11日明け方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s
□波浪警報【発表】
　10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　予想最大波高　6m