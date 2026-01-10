【暴風警報】島根県・海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表 10日14:42時点
気象台は、午後2時42分に、暴風警報を海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表しました。また波浪警報を海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表しました。
隠岐では、11日明け方まで暴風に、10日夕方から高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■海士町
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■西ノ島町
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■知夫村
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■隠岐の島町
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
10日夕方から11日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m