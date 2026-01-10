TE37誕生30周年を記念した特別アイテムを展示

レイズが、2026年1月9日〜11日に幕張メッセ（千葉市）で開催中の世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」に出展しています。「VOLK RACING TE37」誕生30周年記念を中心に、レイズの最新ホイールを多数展示しています。

中でも注目されるのが、スポーツホイールとして不滅の人気を誇るVOLK RACING TE37が誕生30周年を迎えるということで、それを記念した特別アイテムの第1弾が展示されていることです。

【画像】超カッコいい！ 東京オートサロン・レイズブース展示されているニューホイールと展示の詳細を見る

TE37と言えば15インチ6.0Jサイズで重量が3.7kgという軽量さを誇る鍛造ホイールとして登場し、モータースポーツを楽しむユーザーのみならず、ドレスアップ派のユーザーからも憧れを持って見られるスポーツホイールの金字塔として高い人気を誇っているモデルです。

そんなTE37はこの30年の中でたゆまぬ進化を続けているのはご存じの通りですが、今回の30周年記念モデルとして、「TE37 SAGA S-plus」、「TE37 SONIC」、「TE37 ultra LARGE P.C.D.」をベースにしたものをリリースします。

この記念モデルは最新のTE37をベースとしながら、初代をオマージュしたホワイトとブロンズのカラーリングにブルーのバルブを採用。さらに当時のロゴを再現したスポークステッカー、もしくは当時のロゴをマシニングで再現した特別仕様を設定しています。

さらにすべての記念モデルに専用のカーボンをあしらった専用デザインのスポークステッカーが同梱（どうこん）され、より特別感をプラスしてくれるのも魅力と言えるでしょう。

そしてこのあともTE37誕生30周年を記念するバリエーション展開やグッズ、イベントなども予定されているということなので、今後の展開にも目が離せません。

TE37の歴史やRAYSの技術に触れられる特別展示も

ブースには初代TE37のほかTE37の前身となったモデルや歴代のTE37なども展示され、TE37ファンにはたまらないものとなっています。

他にも、鍛造ホイールと鋳造ホイールを持ち比べて軽さの違いを確かめたり、レイズホイールの本物と偽物の違いをテストした結果を見たりと、同社の技術を体感できるコーナーも用意されています。

30周年記念モデルも展示され、多くの来場者でにぎわっている

もちろん毎年恒例のニューモデルの一挙展示なども行われており、ブースは初日から多くの来場者でにぎわっていました。

※ ※ ※

「東京オートサロン2026」は、2026年1月11日まで幕張メッセ（千葉市）で開催中。レイズブースは、西ホール2です。